وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء بينهم طفل و3 جرحى في حصيلة الغارة الصهيونية على كفرجوز – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 20:16

وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء بينهم طفل و3 جرحى في حصيلة الغارة الصهيونية على كفرجوز

منذ 17 mins 12 September، 2024
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