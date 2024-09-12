مراسل المنار : الطائرات الحربية الصهيونية تخرق حاجز الصوت في أجواء عدد من القرى الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2024 - 18:42

مراسل المنار : الطائرات الحربية الصهيونية تخرق حاجز الصوت في أجواء عدد من القرى الجنوبية

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة