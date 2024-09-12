اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 14:00

اعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في الجليل الغربي

منذ 27 mins 12 September، 2024
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