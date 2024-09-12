ما سبب تجعد أصابع اليدين والقدمين أثناء الاستحمام؟

يفترض الناس غالبا أن سبب تجعد اليدين والقدمين أثناء الاستحمام ناجم عن دخول الماء إلى الطبقة الخارجية من الجلد وتسببه في الانتفاخ، لكن كان للعلماء رأي آخر صادم حول هذا الموضوع.

وتوصل العلماء إلى الإجابة عن سبب انكماش الجلد على أصابع اليدين والقدمين عند الإنسان عندما تنقع في الحمام، مؤكدين أن التغيير الحاصل للأطراف بسبب انقباض الأوعية الدموية تحت الجلد (هو رد فعل لا إرادي من قبل الجهاز العصبي في الجسم)، بالتالي يقلل من حجم الأطراف للأصابع وتبدو ثنيات الجلد مترهلة وتظهر على هيئة تجاعيد.

وبيّنت الاختبارات التي أجراها الباحثون أن الأصابع المتجعدة تعمل على تحسين قبضتنا على الأشياء المبللة أو المغمورة، حيث التقط المشاركون في الاختبارات أشياء مبللة أو جافة، بما في ذلك الكرات الزجاجية بأحجام مختلفة بأصابع طبيعية أو مجعدة (بعد نقعها في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة)، وكان المشاركون بأصابع مجعدة أسرع في التقاط الكرات، مقارنة بالأصابع الجافة.

وقال عالم الأحياء توم سمولدرز، في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والمؤلف المشارك في البحث: “لقد أظهرنا أن الأصابع المجعدة توفر قبضة أفضل في الظروف الرطبة – يمكن أن تعمل مثل مداس إطارات سيارتك، وتمنحك قبضة أفضل”، بحسب بحث علمي منشور في مجلة “نيتشر”.

الجدير بالذكر أن أعضاء الجسم تختلف في تفاعلها مع الماء، ففي الوقت الذي تتجعد فيه أصابع اليد والقدم، تبقى باقي الأعضاء كما هي، وذلك لأن الجلد في تلك المنطقة والذي يُسمى بـ “الطبقة الخارجية للجلد”، يحتوي على خلايا جلدية ميتة بشكل أكبر من بقية أعضاء الجسم.

المصدر: مواقع