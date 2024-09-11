تشييع حاشد للشهيدين على طريق القدس محمد الشاعر وهاني عزالدين

شيعت المقاومة الإسلامية وأهالي البقاع الغربي الشهيد السعيد محمد قاسم الشاعر أبو حوراء في بلدة سحمر. واقيمت مراسم التشييع في ساحة البلد حيث أدت ثلة من المجاهدين مراسم التكريم والتعظيم للشهيد، وأدوا قسم العهد والولاء، ومن ثم أم إمام البلدة الصلاة على الجثمان الطاهر.

وانطلق موكب التشييع على وقع شعارات النصرة للمقاومة في لبنان وفلسطين ، والتمسك بنهج الشهداء حتى تحرير كل الأراضي المحتلة والمقدسات، ونصرة المظلومين في قطاع غزة.

وبعد مسيرة حاشدة تمت موراة جثمان الشهيد محمد قاسم الشاعر في روضة شهداء بلدة سحمر إلى جانب من سبقه من الشهداء.

والى الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي روضة الحوراء زينب عليها السلام في الغبيري، شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس ـ المجاهد هاني عزالدين (اسماعيل).

وادت ثلة من المجاهدين قسم الوفاء، قبل الصلاة على الجسد الطاهر بمشاركة شخصيات نيابية وعلمائية وحشد كبير من المحبين. ورفع النعش على اكف الرفاق، لينطلق موكب التشييع على وقع الهتافات المؤكدة على التمسك بالمقاومة، وبنهج الشهداء حتى تحرير الارض والمقدسات، قبل ان يوارى في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء.

المصدر: المنار