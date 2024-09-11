سائقو الشاحنات يغلقون طرق كولومبيا احتجاجاً على ارتفاع سعر الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 14:20

سائقو الشاحنات يغلقون طرق كولومبيا احتجاجاً على ارتفاع سعر الوقود

منذ 55 mins 11 September، 2024
اقتصاد - صفحات منوعة

في كولومبيا احتجاجات بسبب ارتفاع الوقود وغيرها من الاخبار في متفرقات اقتصادية

المصدر: موقع المنار

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