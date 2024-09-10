المقاومة الإسلامية ترد على الإعتداءات الصهيونية بسلسلة عمليات جنوب لبنان

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاغتيال الذي نفذه العدو في ‏البقاع الغربي واستهداف مبنى على طريق زبدين-النبطية، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادي تشغله ‏حاليًا قوات من لواء غولاني في قاعدة جبل نيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

كما استهدف مجاهدو المقاومة تموضعاً لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، و موقع العباسية ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة،و موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

مركز طوارىء الصحة” 12 جريحا حصيلة نهائية للغارة المعادية على النبطية

و اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، “الحصيلة النهائية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية، وفيه ان الغارة أدت إلى إصابة 12 شخصا بجروح، من بينهم شخص استدعت جروحه دخول مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب للعلاج، والبقية جروحهم طفيفة وعولجوا في طوارئ المستشفى نفسه”.

‏وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد قاسم الشاعر “أبو حوراء” مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار