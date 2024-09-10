مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على بلدة حولا في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56

مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على بلدة حولا في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات

منذ 31 mins 10 September، 2024
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