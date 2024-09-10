مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على بلدة حولا في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 15:56
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وحدة الدفاع الجوي بالمقاومة الإسلامية تتصدى لطائرة حربية صهيونية وتطلق باتجاهها صاروخا وتجبرها على المغادرة
المقاومة الإسلامية: استهداف انتشار لجنود العدو الصهيوني في محيط موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية
المقاومة الإسلامية: استهداف تحرك لجنود العدو الصهيوني في موقع المالكية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة
حمدان: نتطلع أن يحقق اجتماع الوزراء العرب القطع الفوري للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني
قوات الاحتلال تعاود اقتحام مدينة طولكرم وجرافاتها تدمير البنية التحتية في مخيمها
العميد سريع: تشيد قواتنا بالعملية الفدائية للشهيد ماهر الجازي والذي انتصر لدماء شهداء غزة بالطريقة المناسبة
العميد سريع: نؤكد استمرارية عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة
مصادر يمنية: استشهاد وإصابة عدد من طالبات مدرسة في مديرية التعزية بمحافظة تعز في عدوان جوي أميركي بريطاني
الدفاع المدني بغزة: أكثر من مليوني فلسطيني باتوا يتمركزون في 30 % في مساحة القطاع
سرايا القدس ـ كتيبة جنين: نقول للمحتل واعوانه ان بنادقنا وسيوفنا مشرعة ولا يزال بيننا الكثير من جولات القتال
برنامج الأغذية العالمي: نحو مليوني شخص ما يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية في غزة بعد 11 شهرا من الحرب
مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني أغار على بلدة حولا في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات
منذ 31 mins
10 September، 2024
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