النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجزائر تظهر فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65 % من أصوات الناخبين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2024 - 20:54

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالجزائر تظهر فوز عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65 % من أصوات الناخبين

منذ 1 ساعة 8 September، 2024
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