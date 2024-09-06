مسيرات مليونية في اليمن نصرةً لفلسطين للأسبوع الـ48 على التوالي

شهدت ساحات اليمن، اليوم الجمعة طوفانًا مليونيًا جديدًا دعمًا للشعب الفلسطيني، تحت شعار “مولد نبي الهدى.. دعوة لنصرة غزة والأقصى”.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، واللافتات الداعية إلى مقاطعة المنتجات الأميركية و”الإسرائيلية” مجددين تأكيدهم على مواصلة مسار نصرة غزة والتمسك بقضايا الأمة.

وتعد هذه الجمعة، الطوفان البشري الـ48 على التوالي الذي تشهده اليمن إسنادًا للشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

بيان مسيرات “مولد نبي الهدى.. دعوة لنصرة غزة والأقصى”

وجدد بيان المسيرات العهد بأن الشعب اليمني لن يترك الجهاد ولن يترك فلسطين وغزة، وسيدافع عن مسراه وسيبقى ثابتًا على الموقف الإيماني المبدئي لمناصرة الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم.

وأشاد البيان بالانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية والتي نكلت بالأعداء في البحر، والتي هزمت الأميركيين وجعلت جزءًا كبيرًا من البحر خارج الهيمنة الأميركية، مؤكدًا أن الرد على الصهاينة قادم لا محالة، بل إن المفاجئات تحمل له أكبر من الرد.

كما ندد بحرب الإبادة الصهيونية والحصار المفروض على غزة منذ 12 شهرًا، مستنكرًا الصمت العالمي المعيب والتخاذل العربي المخزي تجاه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال البيان “ما زال العدو الصهيوني يواصل جريمة القرن في غزة بوحشية غير مسبوقة وجريمة إبادة جماعية لا مثيل لها في هذا العصر، وحصار خانق للشهر الثاني عشر والأسبوع الثامن والأربعين على التوالي بمشاركة أميركية ودعم من بعض الدول الأوروبية والغربية، وتوسعت جرائمه لتطال الضفة الغربية”.

المصدر: مواقع