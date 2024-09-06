المقاومة الاسلامية استهدفت موقع ‏معيان باروخ بمحلقة انقضاضية اصابت هدفها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 11:16

المقاومة الاسلامية استهدفت موقع ‏معيان باروخ بمحلقة انقضاضية اصابت هدفها بدقة

منذ 10 mins 6 September، 2024
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