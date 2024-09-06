طقس نهاية الاسبوع متقلب مع أمطار متفرقة وخلايا رعدية منفردة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية، يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز شمال البحر الأسود حتى نهاية الاسبوع حيث يعود إلى الاستقرار تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 33 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الجنوبية ، وتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع رؤية سيئة .

السبت: غائم بالاجمال مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية ، ودون تعديل بدرجات الحرارة مع احتمال أمطار متفرقة في المناطق الداخلية يرافقها خلايا رعدية منفردة ورياح ناشطة ،مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و دون تعديل على الساحل و في الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

الإثنين: غائم جزئيا بالاجمال وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل و على الجبال، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعية ليلا ، تنشط أحيانا خاصة في المناطق الشمالية سرعتها بين 15 و 40 كم/س .

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا ( ارتفاع الموج حوالي 0.5 متر)، حرارة سطح الماء: 30 درجة..

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام