مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2024 - 17:06
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع المالكية بقذائف المدفعية
منذ 13 mins
5 September، 2024
عاجل
موقع المالكية
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