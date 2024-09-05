مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يجدد غاراته مستهدفا محيط مجرى نهر الليطاني بين بلدة زوطر ودير سريان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 5 2024 - 00:06

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يجدد غاراته مستهدفا محيط مجرى نهر الليطاني بين بلدة زوطر ودير سريان

منذ 1 ساعة 4 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة