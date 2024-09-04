سرايا القدس- كتيبة طولكرم: كذلك تمكن أبطالنا إمطار القوة بزخات من الرصاص وتنفيذ رمايات مباشرة بسلاح القنص اتجاه قوات النجدة موقعين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 22:26

سرايا القدس- كتيبة طولكرم: كذلك تمكن أبطالنا إمطار القوة بزخات من الرصاص وتنفيذ رمايات مباشرة بسلاح القنص اتجاه قوات النجدة موقعين إصابات مؤكدة

منذ 25 mins 4 September، 2024
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