مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 4 2024 - 11:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
04 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية استهدفت نقطة تموضع لجنود العدو في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأوقعت إصابات مؤكدة
شهداء وجرحى في اليوم الـ334 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وسط استمرار المجازر والتدمير الممنهج في القطاع
قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية الواسعة في مدن شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لليوم الـ8 على التوالي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة
إعلام العدو: العبوات الناسفة في مخيمات شمال الضفة تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر رغم استخدامه آليات ثقيلة
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف شبعا والطيران المسيّر أغار على الأطراف الشرقية لعيتا الشعب جنوب لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: جريحان نتيجة غارة للعدو الصهيوني على الخيام جنوب لبنان
وزارة الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيداً و67 إصابة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية شمالي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العملية العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية إلى 33 شهيدا
مصادر فلسطينية: دوي انفجارات داخل مخيم طولكرم حيث تداهم قوات الاحتلال منازل المواطنين وتجري تحقيقات ميدانية معهم
إعلام العدو: الجيش يواجه تهديدا كبيرا في مخيمات شمال الضفة رغم توافر معلومات استخباراتية
قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل وتدهم منزل الشهيد مهند العسود منفذ عملية ترقوميا
حركة حماس: تفشّي الأمراض المُعدية بشكل كبير في سجون الاحتلال هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى
حركة حماس: نطالب المنظمات الدولية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من عذابات داخل سجون الاحتلال
دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: أكثر من 400 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى حتى الساعة
تظاهرة حاشدة للمستوطنين أمام مقر حزب الليكود ضد نتنياهو احتجاجاً على عرقلته الصفقة حول غزة
المقاومة الاسلامية في العراق تهاجم ميناء حيفا في الأراضي المحتلة فجر اليوم بالطيران المسيّر
شؤون الأسرى:اعتقال 30 فلسطينيا في الساعات الأخيرة من الضفة ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية إلى أكثر من 180
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة
منذ 21 mins
4 September، 2024
عاجل
الضفة الغربية
طولكرم
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | لماذا فتح نتنياهو جبهة الضفة الغربية؟
في يومه السابع على التوالي.. شهداء في الضفة الغربية بينهم طفلان ومزيد من التدمير والتجريف
مواجهات متواصلة في الضفة الغربية والاحتلال يجرف المزيد من المنازل والشوارع
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}