مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 11:36

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة

منذ 21 mins 4 September، 2024
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