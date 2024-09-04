طوفان الأقصى | الحرب الاسرائيلية العدوانية تدخل يومها الـ 334 توالياُ وقصف عنيف يتواصل على المنازل

دخلت الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاربعاء، يومها الـ 334 على التوالي، تزامنًا مع قصف عنيف طال منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية، خلّف شهداء وجرحى ومفقودين.

اخر التطورات في قطاع غزة







وأفادت مصادر طبية، بأن 27 شهيدا ارتقوا، بالإضافة لعشرات الإصابات، إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 40 ألفًا و819 شهيدًا، بالإضافة 94 ألفًا و219 جريحًا بإصابات متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفق آخر معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة ظهر الثلاثاء.

وارتقى مواطن نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة” المدهون” في حي الدرج وسط مدينة غزة، حيث أدى القصف إلى نشوب حريق كبير، كما سجل وقوع عدة إصابات إثر قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “حمادة” بمنطقة الصحابة وسط مدينة غزة.

هذا وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم إثر قصف الاحتلال لمنزل في محيط مستوصف الدرج شرق مدينة غزة .

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن انتشال طواقمه جثامين الشهيدين رجب مشتهى و خالد بلبل من تحت أنقاض مبنى مدرسة صفد بمنطقة الزيتون.

هذا واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية شمال مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة درويش في شارع كشكو شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وكذلك شن طيران الاحتلال غارة جوية استهدفت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية