مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني استهدف منطقة “الصوان” في أطراف بلدة كفرشوبا بجنوب لبنان ما أدى الى إشتعال حريق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 4 2024 - 02:22

مراسل المنار: الطيران المسيّر الصهيوني استهدف منطقة “الصوان” في أطراف بلدة كفرشوبا بجنوب لبنان ما أدى الى إشتعال حريق

منذ 1 ساعة 4 September، 2024
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