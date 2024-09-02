القيادي في حركة حماس علي بركة للمنار: لا خيار امام نتنياهو الا الذهاب لوقف اطلاق النار والقبول بشروط المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2024 - 21:44
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مراسل المنار: 29 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة منذ صباح اليوم
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حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
القيادي في حركة حماس علي بركة للمنار: لا خيار امام نتنياهو الا الذهاب لوقف اطلاق النار والقبول بشروط المقاومة
منذ 34 mins
2 September، 2024
عاجل
حماس
علي بركة
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