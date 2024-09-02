الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الإسلامية زفت على طريق القدس الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي مواليد 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع
اتحاد نقابات العمال الصهيونية: من الغد سيتوقف الاقتصاد الإسرائيلي والإضراب يشمل وزارات الدفاع والداخلية والمالية والصحة
القناة 12 الصهيونية: سيتم إغلاق مطار بن غوريون أمام عمليات الإقلاع والهبوط من الساعة 8:00 من صباح الاثنين بسبب الإضراب
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حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
الشهيد المجاهد حسين أحمد الموسوي
منذ 2 ساعة
2 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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