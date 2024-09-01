رئيس بلدية “تل أبيب” يطالب الإسرائيليين بالخروج للشوارع والتظاهر للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 16:36

رئيس بلدية “تل أبيب” يطالب الإسرائيليين بالخروج للشوارع والتظاهر للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل الأسرى

منذ 1 ساعة 1 September، 2024
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