بلدية جنين: قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% من كامل مخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 12:30
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المقاومة الإسلامية شنت هجوما جويا بسرب مسيرات انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل وأصابت أهدافها بدقة
بلدية جنين: قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% من كامل مخيمها
منذ 2 ساعة
1 September، 2024
عاجل
جنين
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