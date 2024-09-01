بلدية جنين: قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% من كامل مخيمها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 12:30

بلدية جنين: قوات الاحتلال جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% من كامل مخيمها

منذ 2 ساعة 1 September، 2024
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