مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائليي المقتحمة لبلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 00:48

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائليي المقتحمة لبلدة حوسان غرب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 31 mins 30 August، 2024
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