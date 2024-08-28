هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير من سفينة تجارية عابرة أن الناقلة SOUNION المشتعلة لا تزال طافية في البحر الأحمر ويعتقد أنها تنجرف في الموقع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 18:30

هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير من سفينة تجارية عابرة أن الناقلة SOUNION المشتعلة لا تزال طافية في البحر الأحمر ويعتقد أنها تنجرف في الموقع

منذ 1 ساعة 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة