هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير من سفينة تجارية عابرة أن الناقلة SOUNION المشتعلة لا تزال طافية في البحر الأحمر ويعتقد أنها تنجرف في الموقع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 18:30
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منظمة العفو الدولية لمفوض الاتحاد الأوروبي: لحظر تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وعدم الاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير من سفينة تجارية عابرة أن الناقلة SOUNION المشتعلة لا تزال طافية في البحر الأحمر ويعتقد أنها تنجرف في الموقع
منذ 1 ساعة
28 August، 2024
عاجل
الناقلة SOUNION
هيئة بحرية بريطانية
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