الشهيد المجاهد خضر موسى سويد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2024 - 15:24

الشهيد المجاهد خضر موسى سويد

منذ 36 mins 25 August، 2024
خضر موسى سويد
شهداء على طريق القدس

خضر موسى سويد 1

المصدر: موقع المنار

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