عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 24-08-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 24-08-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:30 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 12:00 استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 10:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- شنّ هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث ‏جنوب مستوطنة يعرا، استهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها حيث أصابتها إصابة دقيقة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 14:10 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 16:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

8- الساعة 16:40 استهداف موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9- الساعة 17:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

10- الساعة ‎ 17:25استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.

11- بعد الاعتداءات ‌‏التي قام بها العدو ‏الإسرائيلي من موقع رويسات العلم باستخدام الأسلحة الرشاشة والتي طالت أطراف وبساتين ‌‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ردَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية على مصادر النيران عبر استهداف ‌‏الموقع بالأسلحة الرشاشة.

12- الساعة 19:10 استهداف قوة من الجمع ‏الحربي والاستخبارات العسكرية في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة ‏مباشرة.‏

المصدر: الاعلام الحربي