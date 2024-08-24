المقاومة الإسلامية ردت بالأسلحة الرشاشة على مصادر ‫النيران التي طالت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من موقع رويسات العلم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 20:34

المقاومة الإسلامية ردت بالأسلحة الرشاشة على مصادر ‫النيران التي طالت مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من موقع رويسات العلم

منذ 40 mins 24 August، 2024
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