الطائرات المُسيّرة “كواد كابتر” تطلق النار باتجاه منازل المواطنين في المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:54

الطائرات المُسيّرة “كواد كابتر” تطلق النار باتجاه منازل المواطنين في المناطق الجنوبية والشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 42 mins 24 August، 2024
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