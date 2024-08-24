المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل “جهاد” مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس متأثرًا بجراحه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 13:26

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد الجريح ابراهيم حسن فاضل “جهاد” مواليد عام 2003 من بلدة تولين في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس متأثرًا بجراحه

منذ 17 mins 24 August، 2024
العدوان على غزة
العدوان على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

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