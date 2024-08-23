إصابات في قصف منزل في منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 02:06

إصابات في قصف منزل في منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 23 August، 2024
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