مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة زرعيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 18:28

مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية استهدفوا مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة زرعيت بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 10 mins 22 August، 2024
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