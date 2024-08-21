مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2024 - 17:12

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة كفركلا

منذ 16 mins 21 August، 2024
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