الشيخ القطان: لبنان سيبقى بشعبه وجيشه ومقاومته عزيزا قويا

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “وحدة الصف الإسلامي والوطني والإنساني العالمي هو الواجب في هذه المرحلة”.

ولفت الشيخ القطان في حديث له الاربعاء الى ان “طوفان الأقصى هو طوفان الأحرار والدفاع عن العزة والكرامة والأرض والعرض والمقدسات”، وتابع ان “ما قام به الأخوة في طوفان الأقصى أعاد لهذه الأمة شيء من عزتها وكرامتها ووقوفها في وجه الظالم ووقوف المستضعف والمظلوم وصاحب الحق في وجه المعتدي والظالم والمغتصب للأرض والعرض والمقدسات”.

وقال الشيخ القطان “نوجه كل التحايا لأهلنا وإخواننا الصامدين في غزة وفي كل فلسطين ودول المساندة في اليمن والعراق ولبنان وسوريا وتحديدا نحن كلبنانيين نعتبر أن جبهة الإسناد من لبنان هي جبهة العزة والكرامة والصمود والدفاع والمواجهة لهذا العدو الصهيو أميركي”، واضاف “سيبقى لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته عزيزا قويا ومواجها لكل التحديات”.

وأكد الشيخ القطان انه “اذا فكر هذا العدو الصهيو-أميركي بتوسيع دائرة الحرب، بمعنى أن تكون حرب شاملة فإن شاء الله ستكون نهاية هذا الكيان وإبادة هذا الكيان ستكون على أيدي المجاهدين على امتداد العالم المجاهدين الصابرين على امتداد هذا العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام