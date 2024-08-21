إيهاب حمادة: ماضون بمعركة إسناد المظلومين والمقاومين في فلسطين

شيّع حزب الله وأهالي الهرمل الشهيد الجريح حسين محمد ابراهيم الهق، الذي ارتقى بعد معاناة طويلة مع الجراح، واقيمت للشهيد مراسم تكريمية خاصة في ملعب نادي التضامن الرياضي ، حضرها عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة وحشد من العلماء والفاعليات والأهالي.

وبالمناسبة، قال حمادة “نعاهد على المضي قدما في معركة إسناد المظلومين والمقاومين في فلسطين وسننتقم لقادتنا وشهدائنا وللنساء والأطفال”، وأكد أن “أكاذيب وآلاعيب الولايات المتحدة الأميركية ومن معها من أذناب، من دول غربية وبعض الدول العربية، لن تنطلي علينا ولن تنجح محاولتهم في اعطاء الفرصة للعدو لينجز ما لم يستطع ان ينجزه خلال الأشهر العشرة التي مضت”.

واضاف حمادة ان “كل ما تحاول اميركا أن تسوقه من خلال المفاوضات لن يمر وإن كانت في محاولاتها تريد الإلتفاف علينا لتخفف من ردنا على جرائم العدو الإسرائيلي، فإن ما نشهده في الكيان المؤقت من خوف ورعب، يثبت أننا قادرون، وأننا سننتصر كما في العامين 2000 و 2006″، وتابع “اننا في سياق الإعداد فإن قوتنا واقتدارنا بلغت مبلغا عظيما يخيف عدونا وأننا سننجز الوعد ونحقق النصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام