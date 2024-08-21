طوفان الأقصى | الحرب على غزة تتواصل لليوم الـ 320 توالياً تزامنًا مع التجويع والحصار المطبق على القطاع

يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف واستهداف المنازل في قطاع غزة لليوم الـ 320 على التوالي، تزامنًا مع حرب التجويع والحصار المطبق على القطاع لا سيما على محافظتي غزة والشمال.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح الثلاثاء، 3 مجازر بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، أسفرت عن 25 شهيدًا وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، مساء الثلاثاء، إن جيش الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر بقصف مدرسة وسوق ونقطة شحن هواتف نقالة، في ثلاث محافظات بقطاع غزة.

ووصف “الإعلامي الحكومي”، المجازر الإسرائيلية بـ “الوحشية”. مبينًا أن 12 شهيدًا ارتقوا في قصف مدرسة مصطفى حافظ بمدينة غزة، و9 شهداء في قصف سوق بمدينة دير البلح، و4 شهداء بقصف نقطة شحن هواتف نقالة بمحافظة خانيونس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال “الإسرائيلي” ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 93 شهيدًا و142 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرتها وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، إلى 40 ألفًا و173 شهيدًا، بالإضافة لـ 92 ألفًا و857 مصابًا بجروح متفاوتة.

شهداء ومصابون في تل الزعتر وغارات على خانيونس

وأفادت مصادر فلسطينية أن “غارة جوية استهدفت مدينة دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعية العدو المناطق الشرقية للمدينة”.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني”إن عدد من الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا في غارة “إسرائيلية” على شقة سكنية بمنطقة تل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

‎وأفادت مصادر طبية أنّ “4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة شنّها الاحتلال استهدفت عددًا من المواطنين الفلسطينيين كانوا يتجمعون عند نقطة لشحن الهواتف المحمولة وتوزيع الإنترنت، في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس”.

‎كما أفاد مصدر طبي عن استشهاد سيدة وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف شقة سكنية في منطقة بطن السمين جنوبي خانيونس.

‎وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 3 شهداء إثر قصف على منطقة الشاكوش شمالي رفح جنوب القطاع.

‎كما كثّف جيش الاحتلال قصفه على مناطق عدة في قطاع غزة، مرتكبًا مجزرتين جديدتين، بقصف سوق في دير البلح وسط القطاع، ومدرسة مصطفى حافظ للنازحين في مدينة غزة.

‎وقالت مصادر محلية “إن 9 فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء استشهدوا وأصيب آخرون في قصف “إسرائيلي” على سوق دير البلح وسط القطاع”.

‎وقبل هذه المجزرة، ارتكبت قوات الاحتلال مجرزة أخرى بقصفها مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

‎وأفاد الدفاع المدني في غزة عن انتشال جثامين 12 شهيدًا، وقال :”إن القصف أسفر عن مصابين معظمهم من الأطفال”.

وفي السياق، قالت حركة حماس :”إن القصف الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال على مدرسة مصطفى حافظ غربي مدينة غزة تأكيد لدموية حكومة الاحتلال ونهجها الإجرامي”.

‎وفي بيان لها، دعت حماس المحكمة الجنائية الدولية لتوثيق المجزرة التي تُعَدُّ الثامنة ضد النازحين في مراكز النزوح خلال الشهر الجاري، والعمل على تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال.

‎كما حملت الحركة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر التي لم تكن لتستمر لولا التواطؤ الأميركي الكامل، والدعم السياسي والعسكري لـ”إسرائيل”، بحسب بيان الحركة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة :”إن جيش الاحتلال ارتكب أمس الثلاثاء ثلاث مجازر بقصف مدرسة وسوق ونقطة شحن هواتف نقالة في ثلاث محافظات بقطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدًا وعشرات الإصابات”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي :”إنّ ارتكاب هذه المجازر تأتي في إطار استكمال جريمة الإبادة الجماعية التي يستخدم الاحتلال العديد من السياسات لاستكمالها، ومنها سياسة استهداف المدنيين في مراكز الإيواء والنزوح واستهداف تجمعات المدنيين”.

المصدر: وكالات فلسطينية + موقع المنار