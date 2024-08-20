اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 21:22
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مراسل المنار: وصول 40 معتقلاً بينهم سيدتان الى مستشفى غزة الاوروبي بعد الافراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم
كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان غرب رفح
كتائب القسام: اشتبكنا فجر أمس مع قوة صهيونية خاصة من نقطة الصفر وقتلنا 3 منهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح
كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة صدمية قرب مفترق الإسكان الأحمر بحي تل السلطان غرب مدينة رفح
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو المتوغلين في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس
نادي الأسير الفلسطيني: جرائم التعذيب في معسكر عوفر لمعتقلي غزة لا يقل مستواها عن التي رصدت في معتقل سديه تيمان
المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الكيان الصهيوني حدد أهدافا من وراء اغتيال الشهيد هنية ولم يتحقق أي منها
العميد علي محمد نائيني: لم يُترك أي هجوم على أهداف إيرانية دون رد وعلى العدو أن ينتظر الضربات المحسوبة والدقيقة في وقتها
المتحدث باسم الحرس الثوري: قد لا يكون الرد الإيراني تكرارًا للعمليات السابقة وفترة انتظار هذا الرد قد تطول
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في مكافحة النازيين الجدد تماماً كما حققت أهدافها في مكافحة الارهاب
اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 2 ساعة
20 August، 2024
عاجل
دوفيف
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