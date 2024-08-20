مراسل المنار : العدو القى قذيفتين حارقتين على المنطقة الحرجية في أطراف بلدة دير ميماس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 19:42

مراسل المنار : العدو القى قذيفتين حارقتين على المنطقة الحرجية في أطراف بلدة دير ميماس

منذ 1 ساعة 20 August، 2024
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