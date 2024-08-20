سرايا القدس لحزب الله: إن النصر قريب وشاهدناه ببركة عطاء مجاهدينا في قطاعنا الباسل وضفتنا البطلة فصبر حتى النصر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 20 2024 - 16:08

سرايا القدس لحزب الله: إن النصر قريب وشاهدناه ببركة عطاء مجاهدينا في قطاعنا الباسل وضفتنا البطلة فصبر حتى النصر

منذ 40 mins 20 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة