نتنياهو خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: لن نغادر محوريّ فيلادلفيا ونيتساريم في أي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة علينا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2024 - 16:08

نتنياهو خلال لقائه عائلات الجنود القتلى: لن نغادر محوريّ فيلادلفيا ونيتساريم في أي حال من الأحوال رغم الضغوط الهائلة علينا

منذ 2 ساعة 20 August، 2024
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