الشهيد المجاهد فادي قاسم كنعان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 10:30

الشهيد المجاهد فادي قاسم كنعان

منذ 45 mins 19 August، 2024
فادي قاسم كنعان
شهداء على طريق القدس

فادي قاسم كنعان 1

المصدر: موقع المنار

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