الشهيد المجاهد فادي قاسم كنعان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 10:30
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المقاومة الإسلامية: استهداف ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين يأتي ردا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة قدموس
قاعدة سنط جين التي تستهدفها المقاومة الإسلامية للمرة الأولى هي قاعدة لوجستية تقع شمال مدينة عكا المحتلة
المقاومة الإسلامية: التصدي لمجموعة الجنود جاء بعد مراقبتها ومتابعتها مما أوقع فيها إصابات مؤكدة وأجبرها على التراجع
إعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 6 بينهم حالة خطيرة بانفجار عدد من الطائرات المسيّرة في منطقة يعرا بالجليل الغربي
حماس: وافقنا على مقترح الوسطاء في 6-5-2024 ورحبنا بإعلان بايدن وبقرار مجلس الأمن الدولي ووافقنا على المقترح في 2-7-2024
حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
رويترز: مسؤول كبير بإدارة بايدن قال إن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الشهيد المجاهد فادي قاسم كنعان
منذ 45 mins
19 August، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
السرايا اللبنانية
المقاومة اللبنانية
على طريق القدس
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