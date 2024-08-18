اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مرجليوت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 10:30

اعلام العدو: رصد إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة مرجليوت

منذ 2 ساعة 18 August، 2024
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