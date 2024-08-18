مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 03:42

مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل

منذ 33 mins 18 August، 2024
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