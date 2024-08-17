مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بالقذائف المدفعية والفوسفورية ما ادى الى اشعال حريق في المكان المستهدف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 19:32

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف اطراف بلدتي الطيبة ورب ثلاثين بالقذائف المدفعية والفوسفورية ما ادى الى اشعال حريق في المكان المستهدف

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة