كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 16:08

كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين لقوات العدو والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء

منذ 37 mins 17 August، 2024
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