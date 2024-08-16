الشيخ البغدادي: محور المقاومة لا يبحث عن حرب ولكن العدوان لن يمر بدون عقاب

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ حسن البغدادي خلال لقاءٍ سياسي، أنّ “الكيان الإسرائيلي يُرواغ ولا يبحث عن مفاوضاتٍ حقيقية، فمن يريد المفاوضات لا يذهب إلى ارتكاب مجازر يندى لها الجبين ولا يمكن تحمّلها أو الصبر عليها، وقد أحرجت هذه المشاهد المؤلمة حتى قساة القلب من الحلفاء والخانعين”.

وقال سماحته: “محور المقاومة لا يبحث عن حرب، بل هو يُمثّل جبهات إسناد لجبهة غزة المظلومة، وفي نفس الوقت يجب تأديب هذه الحكومة اللعينة التي تجاوزت حدودها واعتدت على الجمهورية الإسلامية والضاحية الجنوبية لبيروت بقتل قائدين كبيرين الشهيد إسماعيل هنية والقائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر، وهم يعلمون أنَ هذا العدوان لن يمرّ بدون عقاب”.

واعتبر أن “الأميركيين هم الداعمون بالمال والسلاح من اليوم الأول، وقد غطّوا كلّ الجرائم التي قام بها الكيان المجرم، وكلَ الحشود العسكرية الأميركية اليوم هي تشجيع لنتنياهو على الإستمرار بهذا التوحش، ولهذا أميركا هي المجرم الأول في هذا العالم والمسؤول الأول عن جرائم هذا الكيان الموقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام