صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: سكان الجليل غاضبون الصواريخ تتساقط في المنطقة دون تحذير مسبق من نظام الجبهة الداخلية حيث لا تدوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 10:12

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: سكان الجليل غاضبون الصواريخ تتساقط في المنطقة دون تحذير مسبق من نظام الجبهة الداخلية حيث لا تدوي صفارات الإنذار

منذ 43 mins 16 August، 2024
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