وزارة الصحة بغزة: 25 الف جريح ومريض يحتاجون الى السفر فوراً للعلاج في الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 10:54

وزارة الصحة بغزة: 25 الف جريح ومريض يحتاجون الى السفر فوراً للعلاج في الخارج

منذ 37 mins 15 August، 2024
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