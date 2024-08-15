مراسل المنار: 6 شهداء وصلوا الى مجمع ناصر الطبي منذ فجر اليوم جراء غارات العدو المتواصلة على خانيوس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 10:54
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اذاعة الجيش الصهيوني: اصابة 4 جنود "اسرائيليين" بانفجار عبوة ناسفة في آليتهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نتوجه بالتحية إلى المقاومة والشعب اللبناني في ذكرى انتصار تموز التاريخي
المقاومة الاسلامية قصفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداء والاغتيال في بليدا
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر إلى 632 منهم 147 طفلاً و9 نساء
وزارة الصحة الفلسطينية: شهيدان و7 اصابات بينها حالة حرجة خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس
مراسل المنار: 6 شهداء وصلوا الى مجمع ناصر الطبي منذ فجر اليوم جراء غارات العدو المتواصلة على خانيوس
منذ 46 mins
15 August، 2024
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