اعلام العدو: الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معالون ترشيحا في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 07:34

اعلام العدو: الدفاعات الجوية اعترضت جسما مشبوها في منطقة معالون ترشيحا في الجليل الغربي

منذ 6 mins 15 August، 2024
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