كتائب شهداء الأقصى – نابلس: فجّرنا عدداً من العبوات المعدّة مسبقاً بآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال ما أدى إلى إعطابها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 05:50

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: فجّرنا عدداً من العبوات المعدّة مسبقاً بآلية عسكرية إسرائيلية في محاور القتال ما أدى إلى إعطابها

منذ 2 ساعة 15 August، 2024
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